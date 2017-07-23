У Львові внаслідок вибуху трансформатора загинув електромонтер

У суботу, 22 липня, в результаті вибуху трансформатора електромонтер "Львівобленерго" отримав серйозні опіки, через які помер у лікарні.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Зокрема, інцидент стався близько 18:30 на вул. Бескидської у Львові.

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"При проведенні планових робіт по переключенню мережі на електричній підстанції стався вибух трансформатора з викидом масла з подальшим горінням. В результаті вибуху отримав термічні опіки і був госпіталізований в критичному стані в реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні електромонтер Пат "Львівобленерго", житель м. Львова, 1967 року народження", – йдеться в повідомленні.

Близько 23:10 працівник "Львівобленерго" помер у лікарні від отриманих опіків. Зараз причини вибуху з'ясовуються.