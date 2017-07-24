У Житомирі біля залізничного вокзалу на коліях знайшли боєприпаси часів Другої Світової війни

Сьогодні вранці у Житомирі біля залізничного вокзалу на коліях знайшли два боєприпаси.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник управління патрульної поліції Житомира Світлана Зіляк. За її словами, два снаряди часів Другої Світової війни виявили сьогодні вранці між коліями залізничного вокзалу «Житомир». Снаряди лежали за 300 метрів від приміщення вокзалу між рейками .Їх знайшов працівник вокзалу при огляді залізничного полотна, після цього було викликано вибухотехніків та забезпечено охорону місця події.

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"Прибувши на місце події, вибухотехніки оглянули ці предмети та повідомили, що йдеться про особливо небезпечні артиллерійські снаряди, які підлягають негайному знищенню",- уточнила Зіляк.

Фахівці вилучили снаряди, а потім знищили їх у спеціально відведеному місці.

Також, за даними відділу комунікацій головного управління Національної поліції в Житомирській області, через ці боєприпаси на півгодини призупиняли рух потягів.

Наразі за цим фактом проводиться перевірка. Подію, попередньо, кваліфікували, за ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).