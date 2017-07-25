ЗМІ дізналися імена учасників й нові подробиці перестрілки в Дніпрі

Стали відомі імена учасників й подробиці вчорашнього збройного конфлікту в Дніпрі, внаслідок якого загинули два учасники АТО Олексій Вагнер і Максим Іващук. Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на джерела в поліції.

Серед учасників конфлікту були:

1. Пабілер Давид Валерійович, 1976 р.н, діагноз: вогнепальне сліпе поранення лівого стегна;

2. Калашников Давид Леонідович, 1981 р.н, діагноз: проникаюче поранення черевної порожнини, вогнепальне сліпе поранення правої сідниці, наскрізне поранення правого колінного суглоба;

3. Лакіза Олександр Костянтинович, 1982 р.н, діагноз: сліпе поранення лівого стегна та лівої гомілки;

4. Єльчищев Станіслав Дмитрович, 1992 р. н., діагноз: вогнепальний перелом лівої малогомілкової кістки, вогнепальне поранення лівого стегна;

5. Саакян Едмонд В'ячеславович, 1966 р.н. з діагнозом: вогнепальне поранення передньої черевної стінки, наскрізне поранення правої стопи, наскрізне поранення правого колінного суглоба;

6. Іващук Максим Володимирович, 1981 р.н, діагноз: проникаюче вогнепальне поранення черевної порожнини. Від отриманих тілесних ушкоджень Іващук М. В. помер у лікарні під час надання медичної допомоги.

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У поліції повідомили, що оголошений після інциденту оперативний план "Сирена" о 23:10 був скасований у зв'язку зі встановленням місцеперебування автомобіля нападників та осіб, які пересувалися в ньому.

Попередньо правоохоронці встановили, що вчора о 19.00 в ресторані "Д. О. М.", по Гагаріна, 92, відбулася зустріч між двома сторонами.

"Після того, як Саакян Е. В. заявив Нохшону Ш. Д. про те, що він не згоден з тим, що винен йому 119 тис. доларів США, Лакіза, який був присутній на зустрічі, піднявся, відійшов у бік й зробив телефонний дзвінок", - зазначило джерело.

Приблизно через 5 хвилин на літній майданчик ресторану підбігли близько 8 чоловіків, які почали бити братів Саакянів, при цьому в руці одного з нападників був револьвер.

У той час, як Едмонд Саакян намагався дістати свій травматичний пістолет ПСМР, прозвучала черга з автомата. Після цього брати Саакяни вибігли з літнього майданчика ресторану й сховалися за своїм автомобілем "Тойота Камрі", на якому вони прибули на зустріч.

Їм вдалося дістати з нього карабін "Вулкан", зареєстрований на Едуарда Саакяна. По нападнику відкрили вогонь, після чого вони розбіглися.

У ході перестрілки Едмонд Саакян був поранений у живіт. Його брата доставили до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі внаслідок вчорашньої перестрілки на проспекті Гагаріна загинули двоє учасників АТО, ще п'ятеро осіб отримали поранення.