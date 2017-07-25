Побиття школярок у Чернігові: групі підлітків загрожує обмеження волі або тюрма

Прокуратура завершила розслідування щодо групи підлітків, які у квітні в Чернігові побили трьох дівчат. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

«Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо групи підлітків, які у квітні поточного року у м.Чернігові вчинили хуліганські дії стосовно трьох дівчат, заподіявши їм тілесні ушкодження та побої», - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Ватажок" групи підлітків з Чернігова попросила вибачення у побитої школярки (відео)

Причетним до резонансної події особам інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганські дії, що супроводжувалися особливою зухвалістю та винятковим цинізмом).

«Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох неповнолітніх осіб та однієї повнолітньої, а також клопотання щодо малолітньої особи про застосування примусових заходів виховного характеру», - зазначили у прокуратурі.

Також у повідомленні наголошується, що санкція ч. 2 ст. 296 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в мережі Інтернет з'явилося відео, на якому чернігівські дівчата-підлітки били ровесницю. Їх підтримувала своєрідна "масовка" з однолітків: як хлопців так і дівчат, які знімали все це на мобільні телефони. Ця подія набула значного резонансу та поширення у ЗМІ.

Правоохоронцям відомо про три факти, в яких фігурують п’ятеро дівчат віком від 14 до 19 років. Поліція встановила особи всіх учасників інциденту. Йдеться не лише про тих, хто бив дівчину, а й про свідків, які не припинили знущання.

У травні п'ятьом учасницям побиття було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження), а потім було перекваліфіковано у хуліганство, вчинене групою осіб.

Постраждалою в цьому інциденті виявилася 15-річна школярка однієї із шкіл Чернігова. Її спочатку госпіталізували до місцевої лікарні, а потім вона лікувалася у Києві.