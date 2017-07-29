У Києві в ДТП загинув чоловік, тяжко травмовано 4-місячну дитину

На проспекті Лобановського в Києві сталася смертельна ДТП, у якій зіткнулися Audi і Hyundai. Про це в Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"Німець" вдарив "корейця" в бік і перекинув на дах. Водій Hyundai загинув на місці.

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Водій Audi, його дружина і грудна дитина-пасажир постраждали, вони госпіталізовані.

Як уточнює "Киев оперативный", у водія Audi - перелом ноги, у його дружини - травми і садна. 4-місячна дитина - в тяжкому стані.

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Зазначається, що у автомобіля Hyundai була "лиса" гума.