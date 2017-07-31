В зоні АТО застрелився 19-річний боєць: у Нацгвардії говорять про "синіх китів"

В зоні проведення антитерористичної операції пізно ввечері 30 липня застрелився 19-річний військовослужбовець Національної Гвардії України. Цю інформацію УНІАН підтвердили у військовому комісаріаті Запорізької області.

Читайте такожВбивство АТОшників у Дніпрі: одного з нападників вивезли за кордон - ЗМІ

Боєць служив у військовій частині №3029, що дислокується на Запоріжжі, а в даний момент знаходиться в зоні АТО. У зазначеній військовій частині УНІАН повідомили, що розпочато розслідування інциденту.

Також представник військової частини, посилаючись на слова товаришів по службі, розповів, що трагедія сталася після вечірнього шикування. Боєць одягнув нову форму, після чого застрелився з автомата. За словами товаришів по службі, військовослужбовець мав спокійний характер, ніяких конфліктів з родичами або колегами у нього не було.

У той же час нацгвардійці запевняють, що загиблий перебував у групі «Синіх китів» - співтоваристві потенційних самогубців, поширеній в одній із соціальних мереж. На їхню думку, саме це могло стати причиною самогубства.