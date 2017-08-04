На полігоні в Київській області під час стрільб загинув один військовий, ще п'ятеро отримали травми

На полігоні у Київській області під час проведення бойових стрільб в результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п’ятеро військовослужбовців отримали травми. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

«Сьогодні, 4 серпня, близько 11-її години на одному з військових полігонів Київської області під час проведення бойових стрільб в результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п’ятеро військовослужбовців отримали травми різного ступеню важкості», - йдеться в повідомленні.

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Пораненим надано невідкладну медичну допомогу та евакуйовано до медичного закладу.

На місці події працюють комісія та представники правоохоронних органів для встановлення причини та обставин надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в липні в Кривому Розі військові випадково поранили журналіста під час навчань. Журналіст отримав важке поранення шиї.