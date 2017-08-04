Вибух на полігоні на Київщині: військова прокуратура відкрила провадження

За фактом поранення та загибелі військовослужбовців Збройних Сил України на території військового полігону, розташованого у с. Дівички Бориспільського району Київської області, військовою прокуратурою Дарницького гарнізону до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 414 КК України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

Встановлено, що відповідно до наказу командира військової частини, проводились тактичні навчання з бойовою стрільбою та тренування з управління вогнем бригадної артилерійської групи.

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Під час проведення навчань, близько 11 години військовослужбовцями здійснено постріл з 120-мм міномету 2С12 «Сані». Міна відхилилася від попередньо визначеної цілі та влучила в окоп, де перебували військовослужбовці.

У результаті 1 особа загинула, 5 – поранені. Військовою прокуратурою проводяться невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, на полігоні у Київській області під час проведення бойових стрільб в результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п’ятеро військовослужбовців отримали травми.

«Сьогодні, 4 серпня, близько 11-її години на одному з військових полігонів Київської області під час проведення бойових стрільб в результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п’ятеро військовослужбовців отримали травми різного ступеню важкості», - йдеться в повідомленні прес-служби Генштабу.

Пораненим надано невідкладну медичну допомогу та евакуйовано до медичного закладу.