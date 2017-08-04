В Одесі під прокуратурою сталася масова бійка через лікарню швидкої допомоги (фото)

В Одесі під будівлею прокуратури сьогодні побилися прихильники і супротивники передачі в комунальну власність будівлі, в якій планували відкрити лікарню швидкої допомоги. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

З самого ранку у прокуратури зібралися близько 250 осіб, які виступали за повернення в комунальну власність нової будівлі на вул. Маршала Малиновського, 61г. Під час акції протесту між тими, хто підтримує рішення міського голови і тими, хто виступає проти, сталася бійка.

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Зіткнення припинили співробітники поліції. За хуліганство і напад на співробітників поліції затримано шість осіб.

На даний момент стосовно них відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання правопорушників запобіжного заходу.

Видання dumskaya.net зазначає, що в минулому місяці мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про передачу будівлі "лікарні швидкої допомоги" в оренду приватній медичній компанії терміном на 20 років.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Оболоні побутовий конфлікт закінчився масовою бійкою. В результаті постраждали кілька людей.