У главу Нацкомісії з тарифів Вовка під час засідання кинули черевиком (відео)

У п'ятницю, 4 серпня, під час засідання у голову НКРЕКП Дмитра Вовка полетів черевик. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Павло Тихий.

Читайте такожНацкомісія пропонує новий підхід до тарифів на послуги облгазів – хоче рахувати для кожного окремо

"Це йому подарунок від профспілкових організацій, які сьогодні із самого ранку пікетують НКРЕКП", - йдеться у його повідомленні.

Тихий стверджує, що нібито лише після цього вдалось зупинити засідання комісії й не дозволити прийняти рішення про абонплату за газ.

Як повідомляв УНІАН, комісія не змогла ухвалити проект нової методики розрахунку тарифу (абонплати) за послуги облгазів, оскільки засідання регулятора було закрите його головою Дмитром Вовком через активність представників Федерації профспілок України, які заважали проведенню засідання.