У Сумах СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом в 10 млн грн

У Сумах співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з обігом в 10 мільйонів гривень, який виводив у «тінь» гроші з реального сектору економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-групі управління СБУ в Сумській області, правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес троє місцевих мешканців, які через фіктивні безтоварні угоди виводили в «тінь» та переводили в готівку кошти майже десяти підприємств, а також допомагали підприємцям мінімізувати податкові платежі до бюджету.

Згідно із повідомленням, оперативники спецслужби задокументували, що серед клієнтів конвертцентру були фірми, які отримували замовлення від деяких бюджетних структур регіону. Серед замовників нелегальних послуг були також представники із західних областей України, які легалізували сільгосппродукцію невідомого походження для експорту за кордон, після чого отримували можливість для неправомірного відшкодування державою податку на додану вартість.

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«Під час обшуків у офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ 3 серпня вилучили документацію, що використовувалася для проведення фінансових оборудок, підроблені документи податкових органів, касові чеки про видачу готівки, печатки низки фіктивних фірм та банківські картки для отримання готівки. Зі слів затриманих організаторів, конвертцентр активно «працював» три-чотири місяці. За цей час зловмисники встигли вивести у «тінь» майже десять мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Наразі заблоковано рахунки фіктивних структур, які використовували зловмисники, найближчим часом на них буде накладено арешт.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.