Спека в Україні: минулого тижня потонули близько 100 осіб

Спека, яка минулого тижня панувала майже по всій території України, призвела не тільки до різкого збільшення кількості пожеж у природних екосистемах, а ще й суттєво вплинула на статистику загиблих на воді. 99 громадян загинули на водних об'єктах країни у період з 31 липня по 6 серпня, а з початку року - 685. Про це повідомляє прес-служба Держаної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники підкреслили, що через недбалість дорослих гинуть діти. Зокрема, 6 серпня на Херсонщині, у Чорному морі в селі Залізний Порт Голопристанського району, місцеві мешканці знайшли та вилучили з води тіло хлопчика 2007 року народження, який потонув під час купання.

«Наразі встановлюються остаточні причини трагедії, а тіло загиблої дитини передано представникам Нацполіції», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляє ДСНС, що за день до випадку на Херсонщині, лихо сталось також і на території Харківської області, де місцеві мешканці знайшли та вилучили з місцевого ставка поблизу села Олександрівка Золочівського району тіло 1,5-річної дитини. При цьому правоохоронці встановлюють обставини загибелі дівчинки, «однак відомо, що батьки залишили маленьку дитину вдома саму незадовго до трагедії».

В ДСНС повідомляють, що загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 685 людей, з яких 70 дітей. При цьому врятовано 484 людини, у тому числі 106 дітей.