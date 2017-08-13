У Житомирі ліквідували пожежу в приватному житловому будинку на двох господарів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 13 серпня о 06:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у Житомирі.

З’ясувалося, що вогнем охоплена частина даху одноповерхового цегляного житлового будинку на 2 господаря. Власника оселі, в якій сталося займання, на той момент вдома не було. Також існувала загроза перекидання полум’я на сусідні житлові будинки та господарчі будівлі.

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Зусиллями двох відділень вогнеборців о 06:36 пожежу вдалося локалізувати. На горищі зберігалися речі домашнього вжитку, які ускладнювали процес гасіння. О 7:45 пожежу було ліквідовано. Фахівці ДСНС не допустили розповсюдження полум’я на частину даху та всередину житлових приміщень. Вогнем знищено 40 кв.м покрівлі, деякі домашні речі та меблі, що зберігалися на горищі.

На ліквідацію надзвичайної події залучалося 10 чоловік особового складу та 2 пожежних автомобілі.

Попередня причина пожежі – коротке замкнення в електромережі. Остаточна причина наразі встановлюється правоохоронцями.