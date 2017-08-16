На Хмельниччині біля нафтозаводу спалахнула пожежа на складі з промисловими коноплями (фото, відео)

У Старокостянтинові Хмельницької обл. 15 серпня загорілися тюки з промисловими коноплями біля нафтозаводу. Про це повідомляється на сайті ДСНС.

За словами рятувальників, вогонь швидко поширювався і існувала загроза сусіднім будівлям і спорудам розташованої поруч нафтобази.

До гасіння пожежі залучили рятувальні розрахунки з Старокостянтинова, Красилова, Антоніна, Шепетівки і Хмельницького, а також місцеві пожежні команди з сіл Самчики, Зеленці і військових пожежників.

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Гасіння пожежі ускладнювалося пальним, навантаженням і щільною забудовою. Основні зусилля були спрямовані на захист і охолодження резервуарів з пальним розташованої в 100 м від епіцентру пожежі нафтобази. Одночасно проводилося аварійне відкачування нафтопродуктів в безпечні резервуари.

О 20:20 пожежу було локалізовано, о 00:50 - ліквідовано на площі 0,5 га. Вогнем знищено 1200 тонн сировини.

Від ДСНС на пожежі працювало 9 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу. Нещасних випадків при пожежі не було.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Криму на території античного Пантікапея спалахнула пожежа. Вогонь знищив рослинність в районі місця проведення розкопок давнього городища, а також поруч з руїнами акрополя, які є популярною пам'яткою і однією з «візитних карток» Керчі.