На Луганщині у подвір'ї приватного будинку підірвався 13-річний хлопець
13:55, 18 серпня 2017Інциденти
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Хлопчик приніс додому небезпечний предмет та, намагаючись його розібрати, підірвався.
Хлопець підірвався у с. Тепле на подвір’ї приватного будинку / фото УНІАН
У Станично-Луганському районі підірвався 13-річний хлопець, у лікарні йому ампутували верхні кінцівки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.
Вона зазначила, що хлопець підірвався у с. Тепле на подвір’ї приватного будинку.
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"Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи. За попередньою інформацією, хлопчик приніс додому небезпечний предмет та, намагаючись його розібрати, підірвався. Дитину госпіталізовано до обласної дитячої лікарні у м. Лисичанську (мінно-вибухова травма живота, ампутація верхніх кінцівок)", - повідомила Погукай.
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