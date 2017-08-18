На Луганщині у подвір'ї приватного будинку підірвався 13-річний хлопець

У Станично-Луганському районі підірвався 13-річний хлопець, у лікарні йому ампутували верхні кінцівки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.

Вона зазначила, що хлопець підірвався у с. Тепле на подвір’ї приватного будинку.

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"Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи. За попередньою інформацією, хлопчик приніс додому небезпечний предмет та, намагаючись його розібрати, підірвався. Дитину госпіталізовано до обласної дитячої лікарні у м. Лисичанську (мінно-вибухова травма живота, ампутація верхніх кінцівок)", - повідомила Погукай.