На Київщині сім'ї підкинули хлібницю з вибухівкою, постраждалі отримали осколкові поранення (фото)

В с. Мирне Київській області 17 серпня стався вибух у приватному дворі. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Київській області.

Молоде подружжя знайшло у своїй недобудованої вбиральні дерев'яну хлібницю. Коли вони її відкрили, спрацював закладений вибуховий пристрій.

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Пара отримала осколкові тілесні ушкодження. 31-річного чоловіка доставили до лікарні. 28-річна жінка від госпіталізації відмовилася. На щастя, їх життю нічого не загрожує. Залишки вибухового пристрою вилучили та направили на експертизу.

Слідчими відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Подробиці випадку встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Рівному АТОшник кинув гранату в будинок, де знаходилися семеро людей. Зловмисником виявився 31-річний житель села Курозвани.