МЗС надіслало Росії ноту щодо п'яного російського дипломата за кермом авто біля Києва

Міністерство закордонних справ України надіслало до Російської Федерації ноту щодо ситуації з керуванням автомобілем російським дипломатом у стані алкогольного сп'яніння.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Надіслали ноту РФ щодо керування авто в стані алкогольного сп'яніння російським дипломатом", - зазначила вона.

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Крім того, Беца наголосила, що це є грубим порушенням Віденської конвенції та законів України.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти понеділка, 31 липня, поблизу Києва поліція зупинила автомобіль з російськими дипломатичними номерами.

Водій сам повідомив, що є консулом РФ, проте від подальших коментарів утримався. Так само утримався і від тесту на алкоголь. За транспортним засобом приїхав інший представник російського диппредставництва, який сів за кермо автомобіля з дипломатичними номерами та поїхав разом із винуватцем інциденту.