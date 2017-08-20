У Житомирі в кар’єрі потонув чоловік. Про це УНІАН повідомили упрес-службі ДСНС у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, 19 серпня о 15:09 до Служби порятунку «101» від працівників Національної поліції надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників по вилученню тіла людини з кар’єру. Трагічний випадок трапився на одній з водойм Житомира.

На місці рятувальники на надувному човні дісталися до потопельника, який знаходився на відстані 3 м. від берега і дістали його з води. Загиблим виявився 30-річний чоловік, особа якого наразі встановлюється.