У Житомирі в кар’єрі потонув чоловік

12:46, 20 серпня 2017
Інциденти
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Загиблим виявився 30-річний чоловік, особа якого наразі встановлюється.

Пошукова операція / фото Прес-служба Управління ДСНС України у Житомирській області

У Житомирі  в  кар’єрі потонув чоловік. Про це УНІАН повідомили  упрес-службі ДСНС у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, 19 серпня о 15:09 до Служби порятунку «101» від працівників Національної поліції надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників по вилученню тіла людини з кар’єру. Трагічний випадок трапився на одній з водойм  Житомира.

На місці  рятувальники  на надувному човні  дісталися до потопельника, який знаходився на відстані 3 м. від берега і дістали його з води. Загиблим виявився 30-річний чоловік, особа якого наразі встановлюється.

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Теги: #потопельники Житомира#потонути у кар'єрі