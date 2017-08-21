У Києві на території ресторану спалахнула масштабна пожежа (фото)

У Києві на проспекті Перемоги увечері у понеділок, 21 серпня, спалахнула пожежа в ресторані "Шам". Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

"21 серпня о 16:50 в Києві по проспекту Перемоги, 42 в парку ім. Пушкіна в одноповерховій окремо розташованій будівлі ресторану «Шам» виникла пожежа, площа якої становить близько 500 м. кв", - йдеться в повідомленні.

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В 17:22 пожежу вдалося локалізувати. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Як повідомляє ТСН, площа займання чимала і через нього район оповитий їдким димом. Водночас, зауважується, що на проспекті Перемоги не виявилося води у гідрантах, тож виникли проблеми із гасінням пожежі. Також були затримки із вимкненням електрики.

Попередньо, займання почалося з кухні, персонал закладу встиг залишити будівлю. Літня тераса ресторану згоріла вщент.

Як повідомляв УНІАН, у Ростові-на-Дону ввели режим надзвичайної ситуації через великої пожежі в приватному секторі. За даними обласного МНС, у місті горять близько 25 будинків.