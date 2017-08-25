Вибух біля Кабміну: журналіст відтворив картину інциденту, розповів про стан постраждалих (фото)

Першу допомогу постраждалим від вибуху в центрі Києва надали бійці Нацгвардії, оснащені аптечками. Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Страшна трагедія сталася в Києві 24 серпня - агенти російських спецслужб вчинили напад на дружину й тещу Героя України, командира роти снайперів 79-ї аеромобільної бригади Валерія Чібінєєва. Сьогодні вночі я заїжджав до лікарні, спілкувався з ще одним постраждалим від вибуху, а також поспілкувався з джерелами, які ведуть розслідування. Справа поки що перебуває у компетенції Національної поліції, але очевидно, що боротьба з тероризмом - це завдання СБУ, й справа має бути передана туди ", - розповів він.

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Журналіст відтворив картину злочину. Так, з нагоди параду на честь Дня Незалежності України до Києва Чібінєєв прибув разом з дружиною та її мамою. Валерія запросили на президентський прийом.

"А жінки вирішили прогулятися Києвом, у супроводі товариша Валерія, колишнього учасника АТО. Людина це не публічна. Коли вони проходили по вулиці Грушевського, по стороні вулиці, що примикає до Маріїнського парку, то прямо навпроти магазину "Санахант" за їхньою спиною стався вибух. Вибух був на відстані від 1 до 3 метрів, і стався не на землі, а на висоті людського зросту", - зазначив Бутусов.

Ветеран АТО отримав два осколкових поранення у плече і в живіт. Поранення серйозні, але життя його поза небезпекою, він зберіг рухливість і енергію, наголосив журналіст.

За словами головного редактора Цензор.НЕТ, кілька осколків застрягли в рюкзаку екс-бійця АТО. Також легко поранена дружина Чібінєєва, але її стан госпіталізації не потребує. Однак важкі осколкові поранення в голову отримала її мама. Зараз вона в реанімації, за її життя борються лікарі.

"Чи могло це бути випадковістю або терактом? Чи був це саморобний вибуховий пристрій, чи бойова граната? Ні, це не було випадковістю. Експерти вже зараз впевнені, що в сім'ю українського офіцера кинули бойову гранату РГД-5. Поруч не було інших перехожих, поряд - урядові об'єкти, поруч перебували автобуси і бійці Нацгвардії - вони були більш легкою ціллю для терориста. Але атакували саме сім'ю героя. Гранату запустили по схилу, з боку Маріїнського парку. Й по парку терорист зробив відхід. Наразі триває пошук свідків нападу терориста. Він, напевно, діяв не один. Швидше за все, на параді терорист виявив та ідентифікував сім'ю Чібінєєва, і використовував для нападу наявну при ньому гранату", - пояснив Бутусов.

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"Цей терористичний акт - новий злочин російської терористичної організації, створеної російськими спецслужбами для війни проти України. Росія, таким чином, приступила до нового етапу ескалації війни - до нападу на сім'ї українських військових. При цьому президент РФ Путін цинічно вкотре обдурив учасників нормандської переговорної групи, яким він пообіцяв дотримуватися чергового "перемир'я". Атаки російських терористів без сумніву, будуть тривати. Путін не хоче припинення війни, і робить все для провокації активних бойових дій ", - резюмував журналіст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, унаслідок якого постраждали троє людей.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що наразі основною версією вибуху на Грушевського є хуліганство. Водночас, Турчинов не відкидає теракт.