Стало відомо, хто постраждав унаслідок вибуху біля Кабміну в Києві

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявляє, що поліцейські вилучили у журналістів відеозаписи, щоб ідентифікувати осіб, причетних до вчинення вибуху на вулиці Грушевського в Києві, внаслідок якого постраждали троє осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Князєв заявив на місці вибуху.

«Постраждав чоловік, жінка і дитина, але вона доросла, вони прибули в місто Київ з іншого регіону на святкування Дня Незалежності», - сказав він.

За словами Князєва, наразі здійснюється детальний аналіз інформації, яка може сприяти розкриттю цього злочину.

«Експерти досліджують вилучені рештки вибухового пристрою, найближчим часом ми будемо розуміти масу і категорію цієї вибухівки. Чи це була якась штатна бойова граната, чи це була саморобна (вибухівка) - поки що експерти конкретної відповіді не дають», - зауважив голова Нацполіції.

Читайте такожПоліція уточнила кількість постраждалих внаслідок вибуху біля Кабміну

«Досі осіб, які підозрюються, ми, на жаль, не встановили, але нам велику допомогу надали журналісти, які були на місці пригоди, ми вилучили в них відеозаписи, які нам можливо допоможуть ідентифікувати осіб, причетних до цього злочину», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, унаслідок якого постраждали троє людей.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що наразі основною версією вибуху на Грушевського є хуліганство. Водночас, Турчинов не відкидає теракт.