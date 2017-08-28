Екс-депутат Одеської міськради розбився на авторалі

Колишній депутат Одеської міськради Віталій Пушкар потрапив у серйозну аварію в ході ралі "Куяльник-2017".

У прес-службі оргкомітету перегонів розповіли, що автомобіль гонщика перекинувся, в результаті чого пілот і його штурман отримали травми, передає Таймер.

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У Пушкаря зламана рука, крім того, лікарі діагностували у нього серйозну черепно-мозкову травму. Зараз гонщик перебуває у реанімації. Штурман отримав перелом ключиці.

Нагадаємо, Віталій Пушкар був віце-чемпіоном України з авторалі 2013 року, а в 2014-му виграв чемпіонаті Європи з ралі в заліку Production ERC.