Севастопольську площу в Києві паралізував величезний затор (фото)

У столиці на Севастопольській площі утворився величезний затор. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Унаслідок обриву контактної мережі десятки тролейбусів зупинилися і заблокували Чоколівський бульвар, вулицю Донецьку і Народного ополчення, а також Повітрофлотський проспект", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Південному мосту згорів автомобіль.