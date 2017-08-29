Севастопольську площу в Києві паралізував величезний затор (фото)
17:43, 29 серпня 2017Інциденти
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Десятки тролейбусів зупинилися й заблокували низку вулиць.
У столиці на Севастопольській площі утворився величезний затор. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Унаслідок обриву контактної мережі десятки тролейбусів зупинилися і заблокували Чоколівський бульвар, вулицю Донецьку і Народного ополчення, а також Повітрофлотський проспект", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на Південному мосту згорів автомобіль.
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