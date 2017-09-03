Сутички біля "будинку-стіни" в Одесі: поліція відкрила справу

В Одесі поліція почала розслідування за фактом знесення мітингувальниками частини споруджуваного об'єкта біля унікального будинку у Воронцовському провулку, 4, відомого як будинок-стіна або Відьомський будинок.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, кримінальне провадження відкрито за ознаками статті 296 (хуліганство) і статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як зазначив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, сьогодні радикально налаштовані активісти за підтримки місцевого населення увірвалися на будівельний майданчик і «завдали значної шкоди об'єкту будівництва». Зокрема, дому, який споруджується впритул до вищеназваної пам'ятки, розташованої за адресою Воронцовський провулок, 4.

«Це сталося, незважаючи на заклики правоохоронців спрямувати суспільну активність на адресу відповідних установ та органів місцевого самоврядування, до функцій яких входить вирішення саме таких питань, як у даному випадку з архітектурою пам'ятником будинок-стіна», - зазначив Форостяк.

Він наголосив, що у правоохоронців не було можливості вдатися до рішучих дій силового характеру, з огляду на велику кількість жінок, людей старшого віку і цивільних осіб з числа місцевих жителів кварталу, в якому відбувалися події. Поліцейські змушені були оточити місце подій, щоб запобігти можливим травмам громадян у результаті стихійних дій учасників акції протесту. «Незважаючи на заходи, двоє людей з числа активістів постраждали, їм надано медичну допомогу», - додав Форостяк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, в історичному центрі Одеси учасники мітингу самотужки почали зносити 2-й поверх будівлі біля будинку-стіни. Останній є пам'яткою міста - під певним ракурсом створюється ефект площини, а будівництво, яке ведеться зараз, цю особливість нівелює.

Довідка УНІАН. «Будинок-стіна» - це триповерхова житлова будівля XIX століття забудови. З фасадної сторони вона виглядає звичайною будівлею старої Одеси, але, якщо трохи пройти вперед і глянути на споруду збоку, вона виглядає так, ніби у будинку немає бічної стіни, а його загальна ширина становить не більше метра. «Родзинка» будинку-стіни приховується в його особливій конструкції - трикутна форма.