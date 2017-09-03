В центрі Одеси мітингувальники самотужки зносять будівлю біля унікального будинку-стіни, є постраждалі (фоторепортаж)

В історичному центрі Одеси учасники мітингу самотужки зносять будівлю біля унікального будинку з однією стіною, відомого як будинок-стіна або Відьомський будинок, є постраждалі. Як передає кореспондент УНІАН, у Воронцовському провулку на акцію протесту зібралося багато представників різних громадських організацій міста, які протестують проти будівництва, яке ведеться впритул до житлового будинку №4.

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Останній є пам'яткою міста - під певним ракурсом створюється ефект площини, а будівництво, яке зараз ведеться, дану особливість нівелює.

На сьогодні забудовник вже звів два поверхи будівлі і присутні вирішили її знести, заявивши, що це знищує історичну індивідуальність Одеси.

Десятки правоохоронців стали перед загорожею, спорудженою довкола будівництва, відбулося кілька сутичок з учасниками мітингу, було застосовано сльозогінний газ і фаєри. В результаті кілька десятків активістів з будівельним інструментом (кувалдами тощо) прорвалися на територію будівництва.

Вони власноруч зносять незавершене будівництво. Уламки падають вниз, правоохоронці відтісняють від небезпечного місця інших протестувальників, до яких приєдналися місцеві жителі, які також виступають проти будівництва, що закриває будинок-стіну.

Одному з цивільних осіб камінь влучив у голову, його забрала швидка допомога, яка прибула на місце події. Кілька людей дістали тілесні ушкодження осколками скла й уламками металевої арматури.

Активісти періодично скандують: «Слава - Україні! Героям слава!». Один з учасників акції виліз на дах будинку №4 і розмахує червоно-чорним прапором.

Вузький провулок наповнений людьми, все в пилюці.

Як заявив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, правоохоронці намагалися запобігти знесенню будівлі і запропонували учасникам протесту провести в понеділок зустріч, спільну з представниками влади і забудовника. Частина активістів погодилася, але радикально налаштовані прорвалися на територію і почали знесення. «У провулку перебувають жінки, люди похилого віку... З огляду на високу небезпеку поранення людей при падінні конструкцій, ухвалено рішення тільки відтіснити тих, хто перебуває в провулку», - сказав Форостяк. Ведеться фіксування того, що відбувається. Пізніше, як зазначив Форостяк, буде зроблено відповідні правові висновки.

За словами відомого в місті краєзнавця Олександра Бабича, протестувальники не проти появи у Воронцовському провулку нового гарного будинка. Громадськість міста виступає за збереження унікального вигляду будинку-стіни, а фасад прилеглого будинку (який зараз руйнують) повинен бути витриманий в стилістиці сусідніх будівель 19 століття з метою збереження цілісного архітектурного ансамблю Воронцовського провулка.

«Це дозволить продовжувати використання провулка як відомої кінолокаціі і знаменитого туристичного об'єкта ... Ситуація в Воронцовському - це критична точка тих проблем, які не в змозі якісно вирішувати відповідні міські служби і органи влади. Звідси і такий резонанс », - акцентує Бабич.

Довідка УНІАН. «Будинок-стіна» знаходиться в історичному центрі Одеси, за адресою Воронцовський провулок, 4. Триповерхова житлова будова 19 століття є пам'яткою міста. З фасадної сторони будинок виглядає звичайною будівлею старої Одеси, але, якщо трохи пройти вперед і подивитися на споруду збоку, вона виглядає так, ніби у будинку немає бічної стіни, а його загальна ширина становить не більше метра. Одесити також прозвали цю споруду Відьминим будинком. «Родзинка» будинку-стіни криється в його особливій трикутній конструкції.