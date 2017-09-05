В Одесі на території санаторію двірник зарізав санітара

В Одесі затримано іноземця, який зарізав на території санаторію колегу-санітара. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні на території одного з санаторіїв Одеси з ножовим пораненням було виявлено 27-річного санітарв лікувального закладу. Чоловіка знайшли у непритомному стані на відкритій зоні оздоровчого закладу. Від ран, отриманих в область грудної клітини, він помер у лікарні. У скоєнні цього злочину викрито іншого співробітника санаторію - двірника.

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«У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Суворовського відділу поліції у скоєнні даного злочину викрито 45-річного громадянина сусідньої держави, двірника цього самого санаторію, який зізнався у скоєному», - повідомили в главку.

Поліцейські встановили, що причиною вбивства став давній конфлікт між чоловіками. Підозрюваний пояснив, що під час сварки він вихопив ніж і вдарив ним колегу, а потім залишив місце події.

За даним фактом Суворівським відділом поліції розпочато кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідство триває.