Киянин вбив жінку за відмову скористатися її телефоном

У Києві правоохоронці затримали зловмисника, який вбив жінку після відмови дати йому скористатися її телефоном. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Злочин скоєно у Святошинському районі.

Про вбивство 42-річної жінки правоохоронцям повідомила сусідка, яка викликала швидку допомогу та поліцію.

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Через кілька годин за підозрою у скоєнні злочину був затриманий чоловік. У відділенні поліції він розповів, що зайшов до знайомих у гості, коли до них зайшла сусідка. Гість попросив у неї мобільний телефон нібито зателефонувати, але вона відмовила. Виник словесний конфлікт, і злочинець схопив ножа і встромив його жінці в груди. Після цього він зник.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

29-річному киянину вже оголошено про підозру у скоєнні вбивства. До цього він вже шість років провів за ґратами за скоєння хуліганства і злочин, пов'язаний з наркотиками.

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