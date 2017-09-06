У Кременчуці невідомі знову пошкодили пам'ятник героям АТО

Сьогодні, 6 вересня, в Кременчуку (Полтавська обл.) вандали знову пошкодили пам'ятник героям АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського відділу поліції, на відео, вилученому з камер вуличного спостереження поблизу місця події, видно, як невідомий вночі повалив гранітну плиту з написом: «Герої не вмирають» і розтрощив постамент.

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На місці події працюють правоохоронці. Вони не виключають, що пам'ятник пошкодили кілька людей.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Кременчуці невідомі підпалили меморіальний знак героям АТО, який встановлено у парку Ювілейний.

Пам'ятний знак на честь героїв АТО був відкритий наприкінці серпня 2016 року - в річницю подій під Іловайськом. Його виготовили кременчуцькі ковалі. Знак складається з металевої корони в формі тризуба і чотирьох піднятих угору мечів, які символізують чотири сектори АТО.