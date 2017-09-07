У Бердичеві затримали із хабарем майора поліції (фото)

У Бердичеві Житомирської області правоохоронці затримали із хабарем у 3 тис. грн майора поліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні у Бердичеві, близько 9-ї ранку, у ході проведення слідчих дій, працівниками слідчого відділу прокуратури області спільно із правоохоронцями управління внутрішньої безпеки затримано майора поліції під час одержання ним 3 тис. грн хабара.

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За таку суму правоохоронець пообіцяв місцевому мешканцю не притягувати його до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків.

Слідчим відділом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування за фактом вимагання старшим оперуповноваженим відділу поліції неправомірної вигоди.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення затриманого від займаної посади. Досудове розслідування у кримінальному провадження за ч. 3 ст. 368 КК (одержання хабара) України проводить слідчий відділ прокуратури Житомирської області.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.