Поліцейські затримали чоловіка, який намагався підпалити шини біля Ради

Співробітники Національної поліції затримали чоловіка, який разом з іншими намагався підпалити шини біля будівлі Верховної Ради під час акції протесту автомобілістів. Про це Відділ комунікації поліції Києва повідомляє у Facebook.

"Під час акції автомобілістів група осіб принесла шини й намагалася підпалити їх. У ситуацію відразу втрутилися правоохоронці та припинили правопорушення. У результаті одного чоловіка доставили до територіального управління поліції, аби з'ясувати мотиви та обставини інциденту", - сказано у повідомленні.

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Організатори акції під час спілкування з поліцейськими зазначили, що ці люди є провокаторами.

У поліції наголосили, що триває перевірка, після якої діям правопорушників буде надана правова оцінка.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 вересня, біля будівлі парламенту автомобілісти розпочали акцію з вимогою легалізувати автомобілі з європейською реєстрацією, завезені в Україну.

Сьогодні вдень власники автомобілів оголосили про завершення акції.

Організатори акції повідомили, що у парламенті планується створити робочу групу з розгляду вимог автомобілістів.