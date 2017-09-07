На Львівщині повісилась молода співачка

6 вересня обірвалося життя молодої співачки з Буська Львівської області Маріанни Грушицької. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської облради Петро Жукровський.

"Останнім часом Мар’яна проводила багато патріотичних і благодійних заходів: вечір пам’яті Кузьми Скрябіна в Буську "А пам’ятаєш?", благодійний вечір "Відкрий серце" на підтримку сімей, які постраждали від війни на Сході України, фестиваль родинної творчості", – написав він.

Як повідомила речник ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, 22-річна мешканка Буська наклала на себе руки, передає ZIK.

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"Вчора близько 11.45 до Буського відділу поліції звернувся мешканець Буського району та повідомив, що на горищі будинку у Буську він виявив тіло своєї сестри без ознак життя. Попередньо – дівчина наклала на себе руки через повішання. Ознак насильницької смерті не виявлено", – розповіла Добровольська.

Тіло брат виявив на горищі будинку, де проживала сестра. За цим фактом поліція проводить розслідування. Відкрито кримінальне провадження.