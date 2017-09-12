В ДСНС назвали причину задимлення у Київському метро

Задимлення у Київському метрополітені на Куренівсько-Червоноармійській («синій лінії») виникло через коротке замикання без подальшого горіння у генераторі системи автоматичної сигналізації. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві на сторінці у Facebook.

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Як зазначається, о 18.51 «від пасажирів метрополітену надійшло повідомлення про задимлення у вагоні потягу, що рухався між станцією метро «Контрактова площа» та станцією «Тараса Шевченка» Куренівсько-Червоноармійської лінії».

За даними рятувальників, о 19.04 на місце події прибули перші підрозділи. Було встановлено, що потяг метро відігнаний на станцію метро “Контрактова площа”, пасажири з потяга вийшли. За зовнішніми ознаками пожежі у потязі не було виявлено.

О 19.16 після зняття напруги з контактної рейки працівниками метрополітену було надано допуск рятувальникам для проведення розвідки у тунелі метрополітену.

«О 19.40 після проведення розвідки в складі двох ланок газодимозахисної служби встановлено, що у тунелі на відстані 300 м від станції «Контрактова площа» сталося коротке замикання без подальшого горіння у генераторі автоматичної локомотивної сигналізації», - інформують у ДСНС.

На місці події працювало 65 осіб, а також 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає, зазначають рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДСНС повідомляло, що задимлення у Київському метрополітеністалося через потрапляння мастила на перемичку контактної рельси.

11 вересня близько 19.00 на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook з'явилося повідомлення про те, що на «синій гілці» столичного метрополітену виявлено задимлення.

У зв’язку з цим були закриті для входу та виходу пасажирів чотири станції «синьої гілки»: «Петрівка», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа» та «Поштова площа».

Близько 21.00 у метрополітені поінформували про часткове відновлення руху потягів на гілці. Потяги почали курсувати в звичайному режимі близько 22.00.