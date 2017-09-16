Дитячий табір, який горів вночі, у травні був обстежений на протипожежну безпеку – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що слідство встановить причину пожежі та винних у загибелі дітей в оздоровчому комплексі в Одесі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в кулуарах міжнародної конференції YES, що транслювалося на одному з телеканалів.

"Жахлива трагедія... Я говорив сьогодні з головою Одеської ОДА, вони сьогодні опівдні будуть проводити комісію. Попередня інформація - саме цей комплекс був у травні обстежений, в тому числі й на протипожежну безпеку. Що відбулося - буде встановлювати слідство.

Читайте такожРятувальники продовжують розбирати конструкції згорілої будівлі дитячого табору в Одесі

Але це велика трагедія, коли гинуть діти, у мене просто немає слів. Але якщо це спричинено халатністю або будь-якими неадекватними діями людей, які відповідали за безпеку, їх треба жорстко покарати за це», - зазначив Гройсман.

Він висловив співчуття родичам і близьким загиблих дітей.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент.

Під час пожежі загинули двоє дітей, пошуки ще однієї дитини тривають. Очевидці повідомляли, що деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

В Одеській області в зв'язку із загибеллю дітей оголошено жалобу.