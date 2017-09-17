В Одесі поліція розслідує сутички біля мерії, що сталися через загибель дітей в таборі

В Одесі поліція почала розслідування за фактом зіткнень біля мерії, що сталися через загибель дітей в оздоровчому комплексі «Вікторія». Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в суботу, 16 вересня, ввечері під час мирної акції на Думській площі виник конфлікт між правоохоронцями та активістами, які намагалися потрапити в будівлю міськради.

Читайте такожВ Одесі затримано директора табору, де внаслідок пожежі загинули діти

«Виникла бійка, яка супроводжувалася хуліганськими діями з боку активістів. Подію внесено в Журнал єдиного обліку, визначається правова кваліфікація правопорушень. Слідчими буде дано правову оцінку діям всіх учасників конфлікту», - заявили в головному управлінні.

Поліція закликала громадян висловлювати свою позицію лише законним шляхом, не провокуючи правоохоронців і не завдаючи шкоди життю і здоров'ю інших людей.

Як повідомляв УНІАН, увечері 16 вересня в Одесі городяни мітингували під будівлею міської ради, вимагаючи зустрічі з мером Геннадієм Трухановим і його пояснень у зв'язку з пожежею в дитячому комплексі «Вікторія». Біля мерії зібралися кілька сотень обурених людей - в основному, активісти, батьки дітей, які відпочивали в комплексі «Вікторія». Люди намагалися зайти до міськради, проте їх туди не пустила охорона. Не дочекавшись ні мера Труханова, ні його заступників, громадські працівники почали штурм будівлі. Вони спробували піднести до будівлі шини і «налягти на двері». Поліцейські стали фізично відтісняти активістів, потім застосували сльозогінний газ, змусивши тим самим трохи відійти людей. Однак облога будівлі тривала.

Пожежа на території комплексу «Вікторія» почалася пізно ввечері 15 вересня. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє - госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлено фрагмент ще одного тіла дитини. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правової кваліфікації ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Правоохоронці затримали директора комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна і його заступника.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Максима Степанова, в області у зв'язку із загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено траур.