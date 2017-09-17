Пожежа в дитячому таборі в Одесі: правоохоронці провели ряд обшуків

В Одесі правоохоронці провели ряд обшуків у рамках розслідування справи про пожежу в дитячому муніципальному оздоровчому комплексі «Вікторія», в якому в ніч на 16 вересня загинули діти.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з громадськими діячами та батьками дітей, які відпочивали в «Вікторії», повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Він зазначив, що вже є двоє затриманих, які зараз під охороною поліції в лікарні, куди вони доставлені нібито через погіршення стану здоров'я.

«Проведено обшуки, зокрема в Київській районній адміністрації (за місцем дислокації «Вікторії» - УНІАН)», - сказав Степанов.

Голова ОДА наголосив, що зробить все для того, щоб така трагедії не повторилася «навіть в думках».

За словами першого заступника прокурора Одеської області Олександра Саулка, в даний час за фактом НП відкрито два кримінальні провадження. Одне відкрито за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) і ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

«Прокуратура клопотатиме про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - заявив Саулко.

Він відзначив, що в рамках розслідування буде дана правова оцінка всім посадовим особам, включаючи працівників ДСНС, Київської районної адміністрації міста і мерії Одеси. За словами прокурора, належить провести велику кількість експертиз, але він сподівається, що впродовж двох місяців розслідування буде завершено і передано до суду.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули троє дітей, ще двоє - госпіталізовані. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.

16 вересня перед будівлею міської ради Одеси відбулася акція, учасники якої вимагали від мера Геннадія Труханова пояснень у зв'язку з пожежею в дитячому комплексі. Активісти намагалися потрапити в будівлю міськради, в результаті чого сталися зіткнення з правоохоронцями. За фактом сутичок біля мерії поліція почала розслідування.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Степанова, в області у зв'язку із загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено траур.