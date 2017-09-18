На Закарпатті вночі загорілася база відпочинку

В Солотвино Закарпатської області вночі сталася пожежа на одній з баз відпочинку. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

"18 вересня о 02:34 пожежа в будівлі бази відпочинку за адресою: Тячівський район, смт Солотвино, вул. Гагаріна", - йдеться в повідомленні.

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За словами рятувальників, вогнем було знищено дах на площі 130 кв. м. і дерев'яні конструкції стін.

Зараз фахівці встановлюють причину пожежі та збитки, які вона завдала, інформації про потерпілих немає.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині під час руху загорівся пасажирський потяг. Рух поїздів затримували на три години.