На Закарпатті вночі загорілася база відпочинку
11:49, 18 вересня 2017Інциденти
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Пожежа пошкодила дерев'яні конструкції стін і покрівлі.
Фахівці встановлюють причину пожежі та збитки / ДСНС
В Солотвино Закарпатської області вночі сталася пожежа на одній з баз відпочинку. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.
"18 вересня о 02:34 пожежа в будівлі бази відпочинку за адресою: Тячівський район, смт Солотвино, вул. Гагаріна", - йдеться в повідомленні.
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За словами рятувальників, вогнем було знищено дах на площі 130 кв. м. і дерев'яні конструкції стін.
Даних про постраждалих немає / ДСНС
Зараз фахівці встановлюють причину пожежі та збитки, які вона завдала, інформації про потерпілих немає.
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