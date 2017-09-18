На Полтавщині школярка впала з даху дев'ятиповерхівки

На Полтавщині 15-річна школярка впала з даху дев'ятиповерхового будинку. Про це повідомляє кременчуцький відділ поліції.

Тіло неповнолітньої виявили близько 09:00. Відзначається, що на даху лежали особисті речі загиблої дівчини.

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Зараз на місці події працюють правоохоронці.

Обставини смерті школярки встановлюють.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Івано-Франківську студент-першокурсник загинув, випавши з 9-го поверху гуртожитку.