Причиною пожежі у житловому будинку в Херсоні називають закорочення електропроводки (фото, відео)

Попередньою причиною пожежі у Херсоні називають закорочення електропроводки. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Цього року у квартирі, де загинула матір з трьома дітьми, була невелика пожежа саме через це. І сусіди кажуть, таких випадків останнім часом було кілька.

Спочатку пожежу ліквідували рятувальники, другого разу жителі будинку самі справились із загорянням, а от трагічний випадок став уже третім.

Батько родини - у реанімації з 90% опіків тіла. У поліції за фактом загибелі людей в пожежі відкрили кримінальне провадження.

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Пожежники говорять про порушення поводження із електроприладами і як наслідок - закорочення електропроводки.

У згорілому будинку жило понад три десятки людей і влада тепер шукає місце, де їх розселити.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 вересня у житловому будинку в Херсоні повністю згоріло 11 квартир. Загинули мати і троє дітей.