У мережі з'явилися жахливі кадри вибухів на складі боєприпасів в Калинівці (фоторепортаж)

У мережі з'явилися жахливі кадри вибухів на складі боєприпасів в Калинівці.

У Нацполіції заявляють, що фактів мародерства у Калинівці не зафіксовано, вулиці патрулюють 239 поліцейських. Евакуйованих розміщують у Вінницькій районній лікарні, а також школах обласного центру.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок пожежі на складі боєприпасів в Калинівці постраждали дві людини. Відзначається, що за хвилину вибухає близько трьох снарядів.

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Пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби, в тому числі, і керівництво. В уряді не виключають, що причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники.

На даний момент евакуйовано 30 тисяч осіб.