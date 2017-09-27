У спорожнілій після вибухів Калинівці затримали банду мародерів

У Калинівці, де через вибух і пожежу на складі боєприпасів евакуювали місцеве населення, орудувала банда мародерів. Про це повідомляє ТСН.

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Шістьох молодиків затримали правоохоронці, цю інформацію виданню підтвердили у Нацполіції.

Зазначається, що після зменшення інтенсивності обстрілів дехто з місцевих мешканців зміг повернутись додому, принаймні перевірити, що сталося з будинком та нагодувати худобу. Дехто домівок не залишав, переховуючись у погребах.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів і пожежу на території арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Калинівка, що на Вінниччині. Як з'ясувалося, на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 вибухнули снаряди калібру 122 мм і 125 мм, виникла пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовано двох людей, із зони можливого ураження було евакуйовано більш як 30 тисяч людей.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).