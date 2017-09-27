З 19 години на складі боєприпасів у Калинівці не пролунало жодного вибуху – Міноборони

Вибухи на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області припинилися.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«За повідомленням Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Калинівці, починаючи з 19.00 на військовому арсеналі Озброєння Збройних Сил України не пролунало жодного вибуху», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що поодинокі осередки вогню, які періодично виникають на території об’єкту, одразу гасяться пожежними танками.

«Водночас, заходи з ліквідації наслідків події тривають, ведеться знешкодження вибухонебезпечних предметів, працюють групи розмінування»,- додали в перс-службі.

За даними Міноборони, до ліквідації наслідків цієї події залучено понад 700 військовослужбовців ЗСУ.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.

Президент України Петро Порошенко через вибухи на складі боєприпасів вирішив скликати військовий кабінет за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та керівників силових відомств.

Начальник Озброєння Збройних сил України Микола Шевцов заявив, що 70% території арсеналу не ушкоджено пожежею та вибухами, а інформація про перевантаженість арсеналу не відповідає дійсності.