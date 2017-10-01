На Житомирщині у Коростишеві ліквідували пожежу у нежилому приміщенні на території санаторію «Тетерів». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

1 жовтня о 04:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у нежилому корпусі санаторію «Тетерів», що знаходиться у місті Коростишів. Про це рятувальників сповістив охоронець закладу.

"До місця події було направлено два відділення рятувальників. З’ясувалося, що горить дерев’яна будівля восьмого корпусу загальною площею 200 кв.м. Через значне пожежне навантаження вогонь швидко розповсюджувався приміщенням. Будівля не експлуатувалася близько 15 років. У ній зберігалось списане майно, переважно меблі",- сказано у повідомленні.

Керівник гасіння пожежі ухвалив рішення про залучення підрозділу з лісового господарства. До вододжерела, що знаходиться на території санаторію, ускладнений під’їзд пожежних автомобілів, тому воду доводилось забирати із іншої водойми за межами закладу.

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Силами бійців ДСНС та лісівників о 05:12 пожежу було локалізовано, а о 10:40 – ліквідовано. Вогнем знищено корпус санаторію. Рятувальникам вдалося не допустити перекидання полум’я на сусідні будівлі. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено.

Загалом, до ліквідації надзвичайної події залучалось 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС та лісівників, а також 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюється.