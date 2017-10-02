Пожежа в будинку Руссова в Одесі: у ДСНС заявили про підпал багатостраждального пам'ятника архітектури

В Одесі причиною пожежі в будинку Руссова, що сталася 30 вересня, був підпал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради заявив заступник начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області Валерій Дяченко.

Читайте такожПожежа у хостелі в Запоріжжі: двоє постраждалих у тяжкому стані (фото)

«Вогнище займання було в підвалі, площа - 100 кв. м. Причина - занесення джерела займання ззовні невстановленою особою», - сказав Дяченко.

У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов зіставив пожежу в будинку Руссова з приїздом до міста того дня колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, назвавши це «дивним збігом обставин».

За його словами, Саакашвілі після мітингу на Приморському бульварі прийшов на Соборну площу, де поруч розташований вищезгаданий будинок-пам'ятка, пройшовся прилеглою вулицею Дерибасівською, «несподівано згадав будинок Руссова й тут таке сталося».

Труханов також додав, що місцева влада працює над збереженням зазначеної пам'ятки архітектури.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в центрі Одеси рятувальники ліквідували загоряння на площі 100 кв. м у 4-поверховому будинку Руссова, який є пам'яткою історії та архітектури 19-го століття. Полум'ям було охоплено підвальне приміщення, перший і другий поверхи лівого крила будівлі.

Вперше будинок Руссова вигорів у ніч на 29 жовтня 2009 року. Тоді в будівлі вигоріли й впали всі міжповерхові перекриття та внутрішні стіни в лівому крилі, а також купол-башточка над вхідною аркою та під'їздом.

Після цього сталося ще кілька пожеж у цій історичній споруді. Причиною їх рятувальники назвали «привнесення вогню ззовні». Іншими словами, навмисний чи ненавмисний підпал, оскільки всередині будівлі, що тривалий час реставрувалася, мешкали бомжі й збиралися асоціальні елементи.

Після неодноразових загорянь будинку Руссова активісти встановили тут камери відеоспостереження. Однак останні, за словами очевидців, із невідомих причин виявилися в непрацюючому стані.

30 вересня у центр Одеси на зустріч із лідером «Руху нових сил», колишнім головою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі прийшли сотні людей. Вони зібралися на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку де Рішельє. На площу також прибули противники Саакашвілі, серед них - представники громадської організації «Автомайдан Одеси». Між опонентами сталося кілька сутичок.