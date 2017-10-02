У Запоріжжі затримано власницю хостелу, в якому під час пожежі загинули 5 людей

Співробітники поліції затримали власницю хостелу в Запоріжжі, де сьогодні вранці, 2 жовтня, під час пожежі загинули 5 людей.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління Нацполіці України в Запорізькій області Олег Золотоноша.

«Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення вимог закону щодо дотримання пожежної безпеки, що спричинило смерть людей). Крім цього за ст. 208 КПК України затримано власницю приміщення, яка здавала в оренду кімнати для проживання. Слідчі заходи тривають», - зазначив Золотоноша.

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За його словами, попередня причина пожежі - займання електромережі в коридорі другого поверху.

Як повідомляв УНІАН, під час пожежі в хостелі Запоріжжя загинули 5 людей, ще 3 госпіталізовані.

В ГУ ДСНС заявляють, що хостел працював без будь-яких дозвільних документів.

Четверо з п'яти загиблих - громадяни Азербайджану, які, найімовірніше, торгували овочами на центральному ринку Запоріжжя, де розташований хостел.