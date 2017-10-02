Вночі у Запоріжжі загорівся хостел: п'ятеро людей загинули

Вночі у Запоріжжі в будівлі одного з хостелів сталася пожежа, в результаті якої загинули 5 осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь в хостелі на вулиці Жуковського, 36 площею 200 м. кв. спалахнув на другому поверсі будівлі близько трьох годин ночі.

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Пожежа на площі 100 м. кв. вдалося загасити у 04:15, його причини досі з'ясовують.

"На місці пожежі виявлено тіла 4 загиблих осіб. Підрозділами ДСНС врятовано 5 осіб (з них дитина 2009 р. н.), яких госпіталізовано до лікарні, 1 людина померла в лікарні", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сталася масштабна пожежа в Інституті харчових технологій. В кабіні ліфта рятувальники виявили тіло людини.