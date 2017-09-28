У справі про пожежу в одеському таборі "Вікторія" призначили понад 20 експертиз і допитали 90 осіб

В Одесі під час розслідування пожежі в дитячому комплексі «Вікторія» призначено більш як 20 експертиз і допитали майже 90 осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час першого засідання тимчасової комісії, яка займається вивченням усіх обставин масштабної пожежі в дитячому таборі «Вікторія» в ніч на 16 вересня, під час якої загинуло троє дітей. До складу комісії увійшли представники громадськості та батьки дітей, які перебували в таборі під час пожежі. Перше засідання відбулося під головуванням голови ОДА Максима Степанова.

За словами керівника області, для того, щоб слідство було максимально об'єктивним, прозорим, він прийняв рішення про створення цієї комісії.

«Зараз створено міжвідомчу слідчо-оперативну групу. Вже призначено більш як 20 експертиз, допитано вже близько 90 осіб, вилучено матеріали в одеській міськраді, в міському департаменті освіти, управлінні капітального будівництва. Крім того, вилучено матеріали в підрядних і субпідрядних організаціях, які брали участь в проектуванні і будівництві табору», - зазначив Степанов.

Під час засідання представники Нацполіції і прокуратури відзвітували про хід розслідування трагедії.

Наразі розпочато три кримінальних провадження, тривають експертизи, зокрема, пожежно-технічні, хімічні, будівельні тощо. Результати деяких з них мають бути відомі через місяць. Однак, за словами фахівців, аналізується занадто великий обсяг матеріалів, тому це може зайняти більше часу.

Степанов наполіг на присутності ЗМІ під час роботи комісії і надав можливість задавати запитання не тільки учасникам зборів, а й журналістам. Крім пожежі у «Вікторії», також обговорювали ситуацію з подальшими перевірками установ соціальної сфери.

Представник Головного управління ДСНС в Одеській області повідомив, що після зняття мораторію на позапланові перевірки об'єктів, аналогічних «Вікторії», спеціальні комісії проведуть огляд всіх шкіл, дитсадків та лікарень області з жовтня по грудень, в середньому по 500-600 закладів на місяць. Щодо кожного з них буде складено окремий план дій, що саме необхідно прийняти або придбати.

За словами заступника начальника регіонального главку ДСНС Михайла Вовка, зараз відпрацьовуються заходи, які не потребують капітальних витрат, - розчищення шляхів евакуації, зняття грат на вікнах, перезарядка вогнегасників.

Також, додав він, наступного року в обласному бюджеті будуть закладені кошти на встановлення сучасних систем пожежної безпеки в установах соцсфери. Зараз експерти підраховують, яка для цього необхідна сума.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. В результаті пожежі загинули троє дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з тим, що сталося, було затримано директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.