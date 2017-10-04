У Києві двоє в масках відібрали у чоловіка один мільйон гривень

У Дніпровському районі Києва двоє в масках відібрали у чоловіка один мільйон гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в місті Києві.

Інформація про напад на киянина до чергової частини столичної поліції надійшла о 16:50. За викликом терміново виїхали патрульні поліції та слідчо-оперативні групи Деснянського та Дніпровського управлінь поліції.

"Потерпілий повідомив правоохоронцям, що близько 16:15 на перехресті бульвару Перова та вулиці Стальського, коли він зупинився на світлофорі, двоє невідомих у балаклавах розбили скло у його автомобілі та забрали із пасажирського сидіння барсетку, а із багажника – сумку, в якій знаходився один мільйон гривень. Після скоєного розбійники поїхали на темному автомобілі", - зазначили в поліції.

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Потерпілий спочатку попрямував до офісу, а потім зателефонував до поліції.

Із пояснення 30-річного заявника, він хотів придбати автомобіль, і саме із цією метою мав із собою гроші.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події, опитують місцевих мешканців – можливих свідків та очевидців, і розшукують нападників на підприємця. У місті введений відповідний оперативний план.