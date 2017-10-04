Під час навчань на полігоні у Рівненській області помер контрактник

У вівторок, 3 жовтня, близько 04:00 ранку під час проведення планових занять на військовому полігоні на Рівненщині помер 47-річний військовослужбовець військової служби за контрактом. Про це повідомила прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

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"Медична служба військової частини провела невідкладні реанімаційні заходи, які, на жаль, позитивних результатів не дали. За попередніми висновками, смерть наступила внаслідок гострої серцево-судинної недостатності", - йдеться у повідомленні.

Як пояснив ZAXID.NET начальник прес-служби Володимир Фітьо, військовослужбовець був родом з міста Жовква на Львівщині.

Для з’ясування детальних обставин та причин на місці події працює оперативна група військової служби правопорядку та поліції. За фактом смерті військовослужбовця командиром військової частини призначене службове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині під час навчань були поранені двоє військових.