На Житомирщині прикордонники запобігли незаконному вивезенню дитини через кордон. Про це кореспонденту УНІАН повідомилиу прес-службі Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається у повідомленні, вчора, 6 жовтня, в пункті пропуску для залізничного сполучення «Виступовичі» під час оформлення потягу сполученням «Кишинів – С.Петербург» громадянка України, яка слідувала разом з дитиною, надала на паспортний контроль свідоцтво про її народження.

"Зазначений документ не дає право неповнолітній особі на перетин кордону. Також в громадянки, яка являється бабусею дитини, були відсутні нотаріально завірені дозволи від батьків на вивіз доньки. Громадянку з дитиною не пропустили через кордон",- повідомляють прикордонники.