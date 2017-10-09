У Львові жінка вижила після падіння з сьомого поверху житлового будинку

У Львові 50-річна жінка залишилася живою після падіння з балкону сьомого поверху житлової багатоповерхівки.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції області, 8 жовтня до лікарні швидкої допомоги Львова з політравмою та переломами обох ніг доставили 50-річну жительку Івано-Франківської області, яка впала з сьомого поверху житлового будинку у Шевченківському районі Львова.

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Встановлено, що жінка приїхала провідати дітей і випала з балкону сьомого поверху будинку, родичі у цей час перебували в одній з кімнат помешкання. Жінка залишилася живою, у неї діагностовано політравму та переломи обох ніг.

Всі обставини, які призвели до падіння жінки, встановлюються.